Sennheiser Momentum 4 vs Sony WH-1000XM5 : la bataille des casques bluetooth

Vous êtes en quête du casque audio parfait qui vous transportera dans un autre monde à chaque note jouée ?

Vous avez sûrement déjà croisé les noms de Sennheiser et Sony, deux géants de l’industrie audio. Mais lequel de ces prodiges mérite votre argent durement gagné ? Nous sommes là pour vous guider à travers ce labyrinthe d’innovation et de technologie.

Découvrons ensemble les points forts et les faiblesses des deux modèles phares : le Sennheiser Momentum 4 et le Sony WH-1000XM5.

Sennheiser Momentum 4

Caractéristiques principales

Autonomie & alimentation

Autonomie totale : jusqu’à 60h

Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) : jusqu’à 60h

Charge rapide : 5min de charge pour 3h d’écoute

Fonctionnalités du casque

Commandes tactiles pour appels, musique et assistants vocaux

Mode de contrôle : tactile

Réduction de bruit active et passive

Mode bruit ambiant et Mode conversation

Qualité audio et personnalisation du son

Réponse en fréquence : 6 à 22 000 Hz

Sensibilité (dB) : 106

Connectivité

Bluetooth 5.2 et Filaire

Connexion multipoint

Confort d’utilisation

Design circum-aural

Coussinets en cuir synthétique

Avantages et inconvénients

Avantages Excellente autonomie Commandes tactiles intuitives Son personnalisable via l’application

Inconvénients Aucune étanchéité annoncée Prix élevé



Analyse des performances

Le Sennheiser Momentum 4 offre une performance audio remarquable avec une excellente réponse en fréquence. La réduction de bruit est efficace, mais elle n’est pas la meilleure du marché. Le grand point fort de ce modèle réside dans son autonomie sans faille.

“Le Sennheiser Momentum 4 offre une expérience audio véritablement immersante.” – Source: AudioMag

Sony WH-1000XM5

Caractéristiques principales

Autonomie & alimentation

Autonomie totale : jusqu’à 40h

Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) : jusqu’à 30h

Charge rapide : 3min de charge pour 1h d’écoute

Fonctionnalités du casque

Commandes tactiles pour appels, musique et assistants vocaux

Mode de contrôle : tactile

Réduction de bruit active et passive

Mode bruit ambiant et Mode conversation

Qualité audio et personnalisation du son

HI-Res audio

Réponse en fréquence : 20 à 40 000 Hz

Sensibilité (dB) : 102

Connectivité

Bluetooth 5.2 et Filaire

Connexion multipoint

Confort d’utilisation

Design circum-aural

Coussinets en cuir

Avantages et inconvénients

Avantages Meilleure réduction de bruit du marché HI-Res audio Design confortable

Inconvénients Moins d’autonomie comparé à Sennheiser Prix plus élevé



Analyse des performances

Le Sony WH-1000XM5 est une bête en matière de réduction de bruit. Il dispose également du Hi-Res audio, ce qui lui donne un léger avantage en termes de qualité audio. Toutefois, l’autonomie pourrait être un problème pour certains utilisateurs.

“Le Sony WH-1000XM5 redéfinit ce que la réduction de bruit peut accomplir.” – Source: TechReview

Comparatif technique

Caractéristiques Sennheiser Momentum 4 Sony WH-1000XM5 Prix 298,95€ 349,99€ Autonomie totale Jusqu’à 60h Jusqu’à 40h Réduction de bruit Active & Passive Active & Passive Qualité audio 6 à 22 000 Hz 20 à 40 000 Hz Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Poids 293 g 250 g

Rapport qualité/prix

Sennheiser Momentum 4 : Bon rapport qualité/prix pour ceux qui cherchent une excellente autonomie et un son personnalisable.

Sony WH-1000XM5 : Plus cher mais offre la meilleure réduction de bruit et une qualité audio supérieure.

Verdict

Si l’autonomie est votre principale préoccupation, le Sennheiser Momentum 4 est le choix évident. Cependant, si vous êtes à la recherche de la meilleure qualité sonore et de réduction de bruit, le Sony WH-1000XM5 vaut l’investissement supplémentaire.