Soldes : Marshall Minor III v.s. Bose QC Earbuds, faites une bonne affaire !

Choisir des écouteurs peut parfois relever du casse-tête. Voici donc un nouveau duel Marshall vs Bose.

Que vous recherchiez des écouteurs pour vous accompagner à chaque pas, avec une bonne autonomie et une connexion sans fil stable, ou une expérience sans restriction et immersive grâce à un mode ANC intégré, les écouteurs True Wireless Marshall Minor III et les écouteurs Bose QC Earbuds offrent chacun leur lot d’avantages et de caractéristiques uniques.

Ecouteurs True Wireless Marshall Minor III : légers et performants

Les écouteurs Marshall Minor III bénéficient d’une technologie sans fil Bluetooth 5.2 pour une connexion fiable et stable, de 25 heures d’autonomie cumulée, et d’une résistance à la transpiration et à l’eau. Les écouteurs sont légers et compacts, ce qui en fait une excellente option pour un usage quotidien.

Points forts

Technologie Bluetooth 5.2 pour une connexion stable et fiable

Microphone intégré pour les appels et le contrôle de la musique

25 heures d'autonomie cumulée : 5 heures par charge et 20 heures avec l'étui de recharge

: 5 heures par charge et 20 heures avec l’étui de recharge Résistant à la transpiration et à l’eau (IPX4)

Semi-intra-auriculaire : pour une bonne qualité sonore sans couper les sons extérieurs

Points faibles

Manque de personnalisation via une application dédiée

La connexion multi points ne peut pas être activée

L’absence d’un réglage du niveau de réduction du bruit

Caractéristiques techniques

Marque Marshall Modèle Headphones Couleur Noir Type de casque Semi intra-auriculaire Connectivité Bluetooth 5.2 Caractéristique spéciale Sweatproof, Microphone intégré Autonomie totale Jusqu’à 25 heures Autonomie des écouteurs Jusqu’à 5 heures Autonomie de l’étui de charge Jusqu’à 20 heures Temps de charge des écouteurs 1h30 Charge rapide des écouteurs 15 min de charge pour 1h30 d’autonomie Temps de charge du boitier 2 heures Connectique de charge USB-C Bande de fréquence 20 – 20.000 Hz

Les Marshall Minor III sont des écouteurs très performants offrant une excellente qualité sonore et une connexion fiable et stable.

Ils offrent des commandes tactiles intuitives, un microphone intégré pour les appels et le contrôle de la musique, ainsi qu’une autonomie impressionnante. Ils sont aussi résistant à la transpiration, ce qui les rend adaptés pour une utilisation quotidienne et sont livrés dans un étui de rechargement pratique. Les Minor III sont une excellente option pour une écoute sans restriction.

Verdict final

Les Marshall Minor III sont légers, performants et offrent une excellente autonomie. Ils conviennent parfaitement aux utilisateurs à la recherche d’un bon compromis entre qualité audio et liberté de mouvement, sans oublier leur robustesse et leur praticité.

Ecouteurs Bose QC Earbuds – Autonomie et fonctionnalités avancées de qualité

Les Ecouteurs Bose QC Earbuds sont conçus pour offrir une grande autonomie, une connectivité Bluetooth fiable et des fonctionnalités avancées à la pointe de la technologie.

Avec jusqu’à 18 heures d’autonomie et un kit mains libres intuitif, ces écouteurs intra-auriculaires sont parfaits pour écouter de la musique et passer des appels en toute circonstance. De plus, leur technologie de réduction de bruit active (ANC) vous permet de profiter d’une expérience d’écoute immersive, tandis que le contrôle vocal intégré vous permet de contrôler votre musique ou votre appel à l’aide de votre assistant vocal préféré. Points forts :

Autonomie totale allant jusqu’à 18 heures

Intra-auriculaire pour une isolation optimale des sons extérieurs

Réduction de bruit active (ANC) offrant une expérience d'écoute immersive

(ANC) offrant une expérience d’écoute immersive Kit mains libres pour passer des appels en toute circonstance

Contrôle vocal intégré avec Alexa, Google Assistant et Siri

Points faibles :

Pas de possibilité de dissocier les 2 écouteurs pour utiliser un seul à la fois

Résistance IPX4 seulement (protection contre les projections d’eau)

Pas de connexion multi-points pour connecter plusieurs appareils en même temps

Caractéristiques techniques :

Autonomie totale jusqu’à 18 heures Temps de charge des écouteurs 2 heures Charge rapide des écouteurs 15 minutes = 2 heures d’autonomie Autonomie du boitier jusqu’à 12 heures Temps de charge du boitier 3 heures Bluetooth Oui – Bluetooth 5.1 Assistant vocal intégré Alexa, Google Assistant et Siri



Les Ecouteurs Bose QC Earbuds sont une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’un produit offrant une autonomie exceptionnelle et des fonctionnalités avancées. Leur conception intra-auriculaire et leur technologie de réduction de bruit active (ANC) procurent une expérience d’écoute immersive, tandis que le kit mains libres intuitif et la connectivité Bluetooth fiable embarquée vous permettent de passer des appels pratiquement partout. Bien qu’il ne soit pas possible de dissocier les 2 écouteurs ou de connecter plusieurs périphériques en même temps, vous apprécierez certainement l’autonomie exceptionnelle de ces écouteurs ainsi que leurs commandes tactiles intuitives.

Verdict final :recommandés pour une utilisation personnelle !

Les Ecouteurs Bose QC Earbuds offrent une excellente autonomie, une connectivité Bluetooth fiable et des fonctionnalités avancées à la pointe de la technologie.

Ils sont parfaits pour écouter de la musique, passer des appels et profiter d’une qualité d’écoute optimale. Si vous recherchez des écouteurs intra-auriculaires offrant une combinaison unique d’autonomie exceptionnelle et de réduction de bruit active (ANC), alors ces Ecouteurs Bose QC Earbuds sont faits pour vous !

Quels écouteurs choisir ?

Caractéristiques Ecouteurs True Wireless Marshall Minor III Ecouteurs Bose QC Earbuds Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.1 Autonomie totale 25 heures 18 heures Type de casque Semi intra-auriculaire Intra-auriculaire Caractéristique spéciale Sweatproof, Microphone intégré Temps de charge des écouteurs 1h30 2 heures Charge rapide des écouteurs 15 min de charge pour 1h30 d’autonomie 15 minutes = 2 heures d’autonomie Autonomie du boitier 20 heures 12 heures (pas d’informations) Alexa, Google Assistant et Siri

Les Ecouteurs True Wireless Marshall Minor III offrent une connexion plus stable et fiable, une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration (IPX4) ainsi qu’une excellente autonomie totale (25 heures). Ils conviennent parfaitement aux utilisateurs à la recherche d’un produit fiable et robuste.

Les Ecouteurs Bose QC Earbuds ont également beaucoup à offrir avec leur technologie de réduction de bruit active (ANC), leur kit mains libres intuitif et leur connectivité Bluetooth fiable. De plus, ils peuvent offrir jusqu’à 18 heures d’autonomie, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une expérience sans restriction. Enfin, grâce à l’intégration d’assistants vocaux tels que Alexa, Google Assistant et Siri, les utilisateurs peuvent passer des appels ou contrôler leur musique en toute simplicité.