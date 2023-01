Sony WH-1000XM4 vs WH-1000XM5 : comparatif

Vous êtes à la recherche des meilleurs casques audio pour votre studio ou pour vos déplacements ? Alors, découvrez le comparatif entre les modèles WH-1000XM4 et WH-1000XM5 de Sony.

Ces deux produits se distinguent par leurs performances, leurs fonctionnalités et leur prix. Nous vous proposons ici un comparatif détaillé pour savoir lequel est le plus adapté à vos besoins.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est un casque circum-aural équipé d’une réduction de bruit active. Il est doté d’une autonomie de 38 heures en mode réduction de bruit et 10 minutes de charge suffisent pour 5 heures d’écoute. Il est équipé d’un microphone intégré pour passer des appels et d’une connectique jack 3.5 mm. Il est compatible avec l’application Sony Headphones Connect qui permet de personnaliser le son et la réduction de bruit.

Sony WH-1000XM5

Le Sony WH-1000XM5 est un casque circum-aural équipé d’une réduction de bruit active. Il est doté d’une autonomie de 40 heures en mode réduction de bruit et 3 minutes de charge suffisent pour 1 heure d’écoute. Il est équipé d’un microphone intégré pour passer des appels et d’une connectique jack 3.5 mm. Il est compatible avec l’application Sony Headphones Connect qui permet de personnaliser le son et la réduction de bruit.

Autonomie et alimentation

Les deux modèles offrent une autonomie impressionnante : le WH-1000XM4 offre jusqu’à 38 heures de fonctionnement et le WH-1000XM5 jusqu’à 40 heures.

La différence principale réside dans la charge rapide : 10 minutes de charge pour 5 heures d’écoute pour le WH-1000XM4 contre 3 minutes de charge pour 1 heure d’autonomie pour le WH-1000XM5. Notez que lorsque la réduction de bruit est activée, l’autonomie est réduite dans les deux cas.

Caractéristiques WH-1000XM4 WH-1000XM5 Autonomie totale jusqu’à 38h jusqu’à 40h Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) jusqu’à 30h jusqu’à 30h Charge rapide 10min de charge pour 5h d’écoute 3min de charge pour 1h d’autonomie

Fonctionnalités du casque

Les deux casques Sony sont dotés de fonctionnalités intéressantes comme le contrôle tactile, la réduction de bruit active et passive, le mode bruit ambiant et le mode conversation. Tous deux disposent également d’un kit mains libres avec un microphone intégré pour passer des appels. Les deux modèles sont également dotés d’une détection de port pour faciliter l’utilisation.

WH-1000XM4 : Le + : Speak-to-chat : la musique se met en pause lorsque vous parlez.

Le + : Speak-to-chat : la musique se met en pause lorsque vous parlez. WH-1000XM5 : Le + : La meilleure réduction de bruit du marché avec optimisation automatique.

Qualité audio et personnalisation du son

Les deux casques offrent des qualités audio impressionnantes, avec une réponse en fréquence de 4 à 40 000 Hz pour le WH-1000XM4 et de 20 à 40 000 Hz pour le WH-1000XM5. Ils sont tous les deux dotés du Hi-Res Audio qui permet de restituer un son de haute qualité. Le WH-1000XM5 offre également une sensibilité de 102 dB, ce qui lui permet d’offrir des performances sonores plus précises et un son plus riche.

Les deux produits offrent également la possibilité de personnaliser le son et la réduction de bruit grâce à l’application Sony Headphones Connect.

Caractéristiques WH-1000XM4 WH-1000XM5 Réponse en fréquence 4 à 40 000 Hz 20 à 40 000 Hz Sensibilité (dB) Non communiqué 102 Réglage du niveau de réduction de bruit Oui Oui

Connectivité

Les deux casques sont compatibles avec les assistants vocaux et offrent une connectivité Bluetooth et filaire. Le WH-1000XM5 est équipé du Bluetooth 5.2, ce qui offre de meilleures performances et une meilleure portée. Il est également équipé d’un NFC pour une connexion plus facile entre les appareils compatibles et d’une connexion multipoint pour connecter le casque à plusieurs appareils en même temps.

WH-1000XM4 : Bluetooth : Oui / Type de Bluetooth : 5 / NFC : non

Bluetooth : Oui / Type de Bluetooth : 5 / NFC : non WH-1000XM5 : Bluetooth : Oui / Type de Bluetooth : 5.2 / NFC : oui

Confort d’utilisation

Le comfort d’utilisation est très important, et les deux casques sont très confortables et faciles à utiliser. Les deux modèles sont circum-auraux et sont dotés d’oreillettes pivotantes. Les coussinets des deux modèles sont en similicuir et le WH-1000XM5 est également doté d’un indice d’étanchéité IPX4 qui le protège contre les projections d’eau.

Similitudes entre le Sony WH-1000XM4 et le WH-1000XM5 :

Réduction de bruit active

Englobe l’oreille (circum-aural)

Contrôlez la musique, les appels et les assistants vocaux

Réduction de bruit passive

Mode conversation

Kit mains-libres

Détection de port

HI-Res audio

Réglage du niveau de réduction de bruit

Personnalisation via l’application

Application dédiée : Sony Headphones Connect

Connectique de charge : USB Type-C

Connectique audio : Jack 3.5 mm

Filaire : Oui

Bluetooth : Oui

Type de Bluetooth : 5

Compatibilité assistant vocal : Oui

Contenu du carton

Les deux modèles sont livrés avec un câble de charge, un étui de rangement, une housse de transport, un adaptateur avion ainsi qu’un câble audio et un guide de démarrage rapide.

WH-1000XM4 : Dimensions l x h x p : 185 x 252 x 77 cm / Poids : 1 kg

Dimensions l x h x p : 185 x 252 x 77 cm / Poids : 1 kg WH-1000XM5 : Dimensions l x h x p : 22.5 x 18.4 x 7.7 cm / Poids : 250 g

Prix

Le WH-1000XM4 est le plus abordable des deux modèles, avec un prix de 329,99€. Le WH-1000XM5 est légèrement plus cher, avec un prix de 394,99€. Il est cependant important de noter que le WH-1000XM5 propose plus de fonctionnalités et offre des performances audio plus précises et une meilleure connectivité.

WH-1000XM4 : Prix : 329,99€

Prix : 329,99€ WH-1000XM5 : Prix : 394,99€

Conclusion

Le WH-1000XM4 et le WH-1000XM5 sont des casques audio haut de gamme qui offrent des performances audio exceptionnelles et une autonomie impressionnante. Si vous cherchez un casque de qualité à un prix abordable, le WH-1000XM4 est le produit qu’il vous faut. Si vous recherchez des performances audio supérieures, de meilleures fonctionnalités et une meilleure connectivité, le WH-1000XM5 est le produit qui correspondra à vos besoins.