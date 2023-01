Sweat Plaid : Une Nouvelle Mode Contre Le Grand Froid !

Le sweat-plaid est la tendance de cet hiver pour lutter contre le grand froid ! C’est le vêtement incontournable pour affronter la température glaciale en étant bien habillé et très confortable. Plusieurs marques et enseignes proposent des produits pour se protéger du froid tout en restant stylé.

Amazon, le Sweat Plaid à Moins de 30 Euros

Continuons avec Amazon qui propose un plaid-pull Catalonia à moins de 30 euros. Ce produit est très confortable, il est doté de manches et d’une capuche qu’on peut fermer à bouton-pression. Il est large et facile à enfiler par-dessus vos vêtements, possède une poche sur le devant, et est facile à entretenir.

All-In, Le Vrai Poncho Contre le Froid !

Et n’oubliez pas la marque de sportswear ALL-IN qui se met aussi à la mode du sweat-plaid. En effet, plus qu’un simple sweat-plaid, ALL-IN propose une version plus habillée : le poncho. Ce produit est fabriqué avec un extérieur en velours et un intérieur en moumoute sherpa pour une chaleur et un confort absolus. Il est disponible en 7 couleurs différentes et en taille adulte et enfant.

La marque All-In est basée à Soorts-Hossegor depuis sa création en 2012 et elle est dirigée par Jean-Baptiste Bégué. En choisissant un poncho All-In, vous pouvez être sûr d’avoir un produit de qualité conçu pour vous protéger efficacement du froid tout en restant stylé et confortable.

Le plaid a le vent en poupe !

Le plaid attire de plus en plus d’adeptes, grâce à la tendance actuelle pour les produits fabriqués en France. En effet, selon une étude, près de 74% des Français sont prêts à payer plus cher pour acheter un produit fabriqué sur le sol national. Les avantages comprennent la qualité, l’authenticité, la durabilité, la préservation de l’emploi local et le savoir-faire traditionnel, ainsi qu’une démarche écoresponsable.

Le secteur du plaid est particulièrement touché par cette tendance, avec des ventes en augmentation pour les entreprises spécialisées. Par exemple, Plaids Cocooning, une entreprise familiale et artisanale basée à Roubaix, a enregistré une augmentation de 43% des commandes en une semaine. De même, Brun de Vian Tiran, une manufacture bicentenaire spécialisée dans les couvertures d’exception, relève une augmentation de 15% des ventes de plaids en laine Mohair.

Les entreprises spécialisées dans les plaids Made in France se réjouissent de cet engouement pour leur produit, qui est de plus en plus considéré comme un symbole de qualité et de tradition. Les plaids en laine sont très prisés pour leur douceur et leur chaleur, et sont considérés comme des produits durables et écologiques. Les entreprises se préparent dès à présent à une hausse des commandes dès janvier, lorsque les premières coupures d’électricité pourraient se produire.

Les plaids Made in France sont également très appréciés pour leur design et leur esthétique, avec des couleurs et des motifs uniques qui reflètent l’authenticité et la tradition de la fabrication française. Les entreprises spécialisées dans les plaids Made in France soulignent l’importance de soutenir les artisans locaux et leurs savoir-faire traditionnels, et la satisfaction de pouvoir offrir des produits de qualité à leurs clients.