Test du casque Sennheiser Momentum 4 wireless : le casque audio haut de gamme

Le monde de la technologie audio a fait un bond en avant avec l’arrivée du casque sans fil Sennheiser Momentum 4 wireless. Offrant une qualité sonore exceptionnelle et une réduction active du bruit très efficace, ce produit haut de gamme ne manquera pas de satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Système acoustique inspiré par l’audiophile.

Réduction adaptative du bruit et mode Transparence pour une expérience d’écoute immersive.

Conception légère et confort exceptionnel.

Autonomie et capacité de charge rapide élevées.

Personnalisation complète possible grâce à l’application Smart Control.

Produit haut de gamme pour les audiophiles.

Des basses, des mediums et des aigus ultra clairs.

Découvrez les avantages et les inconvénients du casque sans fil Sennheiser Momentum 4 et laissez-vous séduire par ses qualités exceptionnelles !

Casque wireless Sennheiser Momentum 4 : Réduction adaptative du bruit et mode Transparence

Le nouveau casque sans fil Sennheiser Momentum 4 offre une expérience d’écoute complète et immersive grâce à son système acoustique d’inspiration audiophile, sa réduction adaptative du bruit et son mode Transparence. Avec son design léger et son confort exceptionnel, il est parfait pour tous les types d’utilisateurs.

Le Momentum 4 est doté d’une technologie de réduction adaptative du bruit qui lui permet de réduire les bruits parasites, tout en offrant une excellente expérience sonore. La fonction « Transparence » permet de réduire le bruit ambiant pour une meilleure immersion et un plaisir d’écoute accru.

Points forts du Sennheiser Momentum 4 wireless :

Système acoustique d’inspiration audiophile pour une qualité sonore supérieure

Réduction adaptative du bruit et mode Transparence pour une immersion totale ou une conscience de l’environnement

Design léger et confort de port exceptionnel

Autonomie de tout premier ordre et capacité de charge rapide

Appli Smart Control pour une personnalisation complète

Points faibles du casque Sennheiser Momentum 4 :

Le casque est légèrement plus lourd que ses concurrents

Le mode Transparence n’est pas aussi efficace dans les environnements très bruyants

Le système de réduction du bruit peut parfois être un peu trop agressif

Caractéristiques techniques :

Style de port Headband stereo headphones Couplage auriculaire Around-the-ear, circum-aural Connectivité Bluetooth 5.2 compliant, class 1, 10 mW (max) Transmission frequency 2,402 MHz to 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8 DPSK Supported Profiles A2DP, AVRCP, HFP Codecs SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™ Speaker Type Dynamic Type de transducteur 42mm diameter Réponse en fréquence du haut-parleur 6 Hz to 22 kHz Sensibilité du haut-parleur 106 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS) Total harmonic distortion (THD) Speaker: <0,3% (1 kHz / 100 dBSPL) Impedance Speaker: Active 470 ohms / Passive 60 ohms Réduction active du bruit Hybrid Adaptive ANC Principe du microphone MEMS Réponse en fréquence (microphone) 50 Hz to 10 kHz Directivité du microphone 2 mics per side, beamforming for noise reduction Autonomie des batteries Up to 60 hrs music playtime via Bluetooth and with ANC (test condition: iPhone, mid volume level) Temps de recharge Approx. 2 hrs for full charge; 5 min charging for up to 4 hrs playtime; Remark: Ambient temperatures >30°C may lead to extended charging times Type des batteries Built-in Lithium-Ion rechargeable batteries 700 mAh Alimentation électrique 5 V⎓, 800 mA max, USB charging via USB-C socket

Le casque sans fil Sennheiser Momentum 4 est un excellent produit pour ceux qui recherchent une qualité sonore exceptionnelle et une réduction active du bruit très efficace. La qualité de construction est excellente et le confort de port est remarquable. Le mode Transparence est très pratique pour rester conscient de l’environnement et l’application Smart Control offre une personnalisation complète. Malgré quelques points faibles, le M4 est un excellent produit, et nous le recommandons vivement à tous ceux qui recherchent un casque sans fil haut de gamme.

Verdict de notre test du casque Sennheiser Momentum 4 wireless :

Le casque sans fil Sennheiser Momentum 4 est une excellente option pour ceux qui recherchent un casque sans fil de qualité supérieure avec une réduction active du bruit et un mode Transparence très efficaces. Avec sa qualité de construction solide, son confort exceptionnel et sa personnalisation complète, le M4 est le compagnon parfait pour tous les types d’utilisateurs. Il est proposé à un prix raisonnable et offre une excellente qualité sonore, ce qui en fait un produit haut de gamme très recommandé.