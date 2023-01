Le certificat qualité de l’air est un document sécurisé qui atteste de la conformité d’un véhicule à un type de norme réglementaire en vigueur (norme Euro, norme antipollution…). Il est délivré par le constructeur automobile.

Il existe 6 vignettes Crit’Air (verte, jaune, orange, grise, violette et noire) correspondant à des seuils d’émissions de polluants atmosphériques et donc aux catégories de véhicules.

Le certificat qualité de l’air est obligatoire dans les zones où les niveaux d’alertes à la pollution de l’air sont atteints ou dépassés (Paris, Marseille, Lille, Strasbourg et maintenant Toulouse…). Le certificat qualité de l’air est gratuit. Il est délivré par le ministère de la Transition écologique

Une mesure pour améliorer la qualité de l’air

La mairie de Toulouse et ses agglomérations de plus de 150 000 habitants ont annoncé la mise en place des restrictions de circulation pour les véhicules de particuliers dotés de certaines vignettes Crit’Air à compter du 1er janvier 2023. Cette mesure a été mise en place pour améliorer la qualité de l’air dans ces zones.

🗞 ZFE de Toulouse : mauvaise nouvelle pour les résidents possédant une voiture Crit’Air 4 ou 5

Les véhicules interdits à compter du 1er janvier 2023

Les véhicules dotés de vignettes Crit’Air 4, 5 et non-classées seront interdits de circulation à compter du 1er janvier 2023. Les conducteurs de ces types de véhicules devront adapter leurs déplacements et trouver des alternatives pour se déplacer. Les véhicules dotés de vignettes Crit’Air 3 ne seront concernés par cette interdiction qu’à compter du 1er janvier 2024. Les seuls véhicules autorisés à circuler dans la zone sont ceux dotés de vignettes Crit’Air 2 ou 1, et les véhicules électriques ou à hydrogène. Les véhicules utilitaires et les poids lourds qui disposent de ces mêmes vignettes, sont déjà concernés par ces interdictions depuis le 1er mars 2022.

Vérifier si le véhicule est concerné par la mesure

Les automobilistes et les propriétaires de deux-roues doivent vérifier si leur véhicule est concerné par les interdictions en se référant aux critères de vignettes Crit’Air. Il est recommandé de planifier à l’avance pour adapter les déplacements et trouver des alternatives de transport.

Les conséquences pour les conducteurs

Les personnes qui circulent dans ces zones avec des véhicules non conformes s’exposent à des amendes. Toutefois, certains types de soutien financier pourraient être disponibles pour les personnes qui seraient dans l’obligation de remplacer leur véhicule. Il est conseillé de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les options disponibles.

Alternatives de transport

Il est possible de chercher des alternatives pour se déplacer, comme le transport en commun, le vélo ou encore la marche. Les personnes qui ont la possibilité de travailler à distance pourront également réduire leurs trajets en voiture.

Un moyen temporaire pour améliorer la qualité de l’air

Il est important de noter que ces interdictions ne sont pas permanentes et sont un moyen temporaire pour atteindre les objectifs de qualité de l’air dans les agglomérations. Il est possible que de nouvelles mesures soient mises en place pour continuer à améliorer la qualité de l’air.

Des aides financières sont prévues pour soutenir cette transition

Pour tous les français tenus de changer de véhicule du fait de ces restrictions, des aides financières peuvent éventuellement être octroyées. Il est conseillé de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les possibilités disponibles.