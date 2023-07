Tous les meilleurs programmes de fitness et de remise en forme les plus sollicités du moment

Vous cherchez à vous remettre en forme, à sculpter votre corps ou simplement à adopter un mode de vie plus sain ? Vous êtes au bon endroit ! Voici une sélection des meilleurs programmes de fitness et de remise en forme actuellement disponibles. Chacun d’eux a ses propres spécificités, alors trouvez celui qui correspond le mieux à vos besoins et commencez votre voyage vers une meilleure santé et une meilleure forme physique dès aujourd’hui !

Strava : Le réseau social des athlètes

Strava est bien plus qu’une simple application de suivi d’activité. C’est un véritable réseau social pour les athlètes ! Vous pouvez enregistrer et partager toutes vos activités, des promenades avec votre chien aux marathons. Strava propose aussi des fonctionnalités de planification d’itinéraires pour vous aider à découvrir de nouveaux parcours. Et le meilleur dans tout ça ? C’est gratuit ! Vous pouvez bien sûr opter pour l’abonnement premium pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

FizzUP : Votre coach fitness personnalisé

Avec FizzUP, vous bénéficiez d’un coach fitness directement sur votre smartphone. FizzUP propose des plans d’entraînement personnalisés en fonction de vos objectifs. Que vous souhaitiez sculpter votre corps, perdre du poids, être en forme ou devenir un athlète, FizzUP a un plan pour vous. L’application propose aussi une école et un blog pour vous fournir des informations et des conseils supplémentaires sur le fitness et la santé. FizzUP est gratuit, avec des options premium payantes pour un coaching plus avancé.

Runtastic : Votre compagnon de course

Runtastic est l’application idéale pour tous les coureurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Enregistrez vos entraînements, consultez vos statistiques et participez à des défis pour vous motiver. Runtastic propose aussi des plans d’entraînement pour tous les niveaux. L’application est gratuite, avec des options premium payantes pour des fonctionnalités supplémentaires.

Freeletics : Le coach sportif qui s’adapte à vous

Freeletics est une application de coaching sportif qui propose des programmes d’entraînement personnalisés. Après avoir répondu à une série de questions, l’application vous propose le programme le plus adapté à vos besoins. Freeletics propose trois parcours différents, chacun ayant des spécificités différentes en termes de cardio, musculation, endurance et vitesse. L’application est gratuite, avec un forfait Premium payant pour un coaching plus poussé.

Nike Training Club : Votre club de fitness personnel

Le Nike Training Club propose une variété d’entraînements et de programmes pour différents niveaux de forme physique. Que vous soyez intéressé par la force, l’endurance, la mobilité ou le yoga, le Nike Training Club a quelque chose pour vous. L’application est gratuite.

8fit : Fitness et nutrition en un seul endroit

8fit propose des entraînements personnalisés et des plans de repas pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness. Choisissez parmi une variété d’entraînements, y compris le yoga, le HIIT, le pilates, et plus encore. L’application propose aussi des recettes saines et faciles à préparer. 8fit est gratuit, avec des options premium payantes pour des fonctionnalités supplémentaires.

Samsung Health : Votre allié santé

Samsung Health vous permet de suivre une variété d’activités, de la marche à la course, en passant par le vélo. L’application vous permet aussi de suivre votre nutrition, votre sommeil, votre stress et d’autres aspects de votre santé. Samsung Health est gratuit.

7 Minute Workout : Le fitness rapide et efficace

Le 7 Minute Workout propose des entraînements de 7 minutes qui peuvent être effectués n’importe où, sans équipement. Les entraînements sont basés sur le concept de l’entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT). L’application est gratuite.

Alors, qu’attendez-vous ? Choisissez le programme qui vous convient le mieux et commencez dès aujourd’hui votre voyage vers une meilleure forme physique !