Dans notre monde numérique en pleine expansion, il est plus important que jamais de faire attention à la quantité d’énergie que nous utilisons. Qu’il s’agisse d’éteindre les lumières lorsque nous quittons une pièce ou de s’assurer que nos appareils sont en mode veille, il existe de nombreuses façons d’économiser de l’énergie sans modifier radicalement notre quotidien.

C’est là que ces applications entrent en jeu. Elles peuvent nous aider à suivre notre consommation d’énergie afin que nous puissions prendre des décisions éclairées quant à l’utilisation de certains appareils à la maison par exemple.

Voici 6 applications pensées pour vous faire faire des économies. Vous allez forcément trouver la vôtre dans le lot 😉

RTE-Eco2mix :

L’application RTE-Eco2mix est gratuite et disponible sur l’App Store et Google Play. Elle fournit aux utilisateurs les chiffres clés de la consommation, de la production et des coûts de l’électricité au niveau national en temps réel. Vous pouvez également comparer la consommation énergétique de vos appareils électriques en fonction de leur classe énergétique.

Cette application est un excellent moyen d’en savoir plus sur la quantité d’énergie que vous consommez et sur les points à améliorer. Après tout, la connaissance, c’est le pouvoir !

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rte.eco2mix

Edf et Moi :

L’application EDF et moi est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play. L’application vous permet de voir votre consommation d’énergie en temps réel, d’obtenir des conseils pour économiser l’énergie, de découvrir les offres actuelles d’EDF et bien plus encore.

Il s’agit d’une excellente solution tout-en-un pour ceux qui veulent économiser de l’argent sur leur facture d’énergie. En surveillant votre consommation et en suivant les conseils, vous êtes sûr de voir une différence dans votre prochain relevé.

https://play.google.com/store/search?q=edf+et+moi+france&c=apps

Engie Gaz et Electricité :

L’appli Engie affiche votre consommation de gaz et d’électricité et gère vos paiements. Développé avec Netatmo, Engie propose également le kit ” Ma Conso+ “, composé d’un émetteur radio qui se branche sur le compteur Linky et d’un récepteur qui se branche sur une prise électrique. Ensemble, ils mesurent avec précision la consommation de chaque appareil et affichent les résultats sur l’appli Engie.

Le service ” Ma conso+ ” d’Engie est disponible pour 2 €/mois TTC. Un service similaire appelé “Mon pilotage gaz” est proposé aux clients d’Engie qui se chauffent au gaz, en intégrant un émetteur à leur chaudière pour les aider à faire des économies.

C’est une excellente solution pour ceux qui souhaitent obtenir des informations détaillées sur leur consommation d’énergie.

https://play.google.com/store/search?q=engie+gaz+et+%C3%A9lectricit%C3%A9&c=apps

HelloWatt :

HelloWatt est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play. L’appli vous permet de voir votre consommation d’énergie en temps réel, ainsi que les données historiques. Elle offre également des conseils sur la façon d’optimiser votre consommation et de faire des économies.

C’est un excellent choix pour ceux qui veulent économiser de l’argent et en savoir plus sur leur consommation d’énergie.

Pour commencer, il suffit de renseigner votre numéro de point de livraison (PDL) et votre adresse. L’appli lancera alors un diagnostic de votre consommation de gaz et d’électricité, quel que soit votre fournisseur d’énergie. Vous devrez accepter de transmettre vos données de consommation sur trois ans.

L’application pourra vous dire si l’option tarifaire que vous avez choisie est adaptée à votre consommation d’énergie. Elle peut également vous aider à définir des alertes. Ainsi, vous saurez si vous consommez plus d’énergie que d’habitude. Vous pouvez programmer ces alertes pour qu’elles se déclenchent chaque jour ou chaque mois, et vous pouvez choisir le montant (en euros) que vous souhaitez dépenser.

https://play.google.com/store/search?q=hellowatt&c=apps

A mes côtés Enedis :

L’appli vous permet éde voir votre consommation d’électricité en temps réel et vous propose des conseils pour l’optimiser. Vous pouvez utiliser l’appli pour faire un autodiagnostic en cas de panne.

Pour commencer, il suffit de saisir votre numéro de point de livraison (PDL) ou votre point de référence de mesure (PRM). L’appli lancera alors un diagnostic de votre consommation électrique. Vous devrez accepter de transmettre vos données de consommation sur trois ans.

Vous pouvez programmer des alertes qui se déclenchent tous les jours ou tous les mois, et vous pouvez choisir le montant (en euros) que vous souhaitez dépenser.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.erdf.clients.amescotes

Module Linky de Netatmo pour Engie :

Le module Netatmo Linky est un émetteur radio qui se branche sur le compteur Linky et un récepteur qui se branche sur une prise électrique. Ensemble, ils mesurent avec précision la consommation de chaque appareil et affichent les résultats sur l’appli Engie. Le module est disponible pour 2 €/mois TTC.

Il s’agit d’une excellente solution pour ceux qui souhaitent obtenir des informations détaillées sur leur consommation d’énergie. C’est également un bon choix pour ceux qui veulent économiser de l’argent sur leur facture d’énergie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.engie.chauffageelec

A vous de choisir votre application pour surveiller et maîtriser votre consommation d’énergie

Toutes les applications mentionnées dans ce post peuvent vous aider à économiser de l’argent sur votre facture énergétique. Elles vous permettent toutes de voir votre consommation d’énergie en temps réel, ainsi que des données historiques. Certaines d’entre elles proposent également des conseils pour optimiser votre consommation. Toutes ces applications sont disponibles gratuitement sur l’App Store et Google Play.