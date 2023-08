Transformez votre expérience audio avec le Dyson Smart Headset: Une révolution de l’audio et de la purification de l’air

Immergez-vous dans un univers audio haut de gamme, tout en respirant un air plus pur. L’oreillette Dyson Smart vous offre une qualité sonore incomparable et une réduction de bruit active, combinée à une technologie de purification de l’air de pointe. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce casque multifonctionnel de nouvelle génération.

Technologie audio supérieure et réduction de bruit active

Le Dyson Smart Headset utilise une technologie sonore intelligente pour fournir une distorsion sonore ultra-faible. Avec huit microphones intégrés pour la réduction de bruit active, ce casque est capable de surveiller le bruit ambiant à une fréquence étonnante de 384 000 fois par seconde pour neutraliser le bruit de fond.

Points remarquables :

Deux microphones supplémentaires dédiés à la téléphonie et au mode transparence

Qualité d’appel optimisée par deux microphones avec formation de faisceaux et réduction de bruit

Une nouvelle norme de purification de l’air

Doté de filtres électrostatiques et à charbon actif, ce casque capture les virus et 99% des particules ultrafines, élimine les émanations urbaines et réduit les odeurs. Il diffuse ensuite un flux continu d’air purifié vers votre visage, sans entrer en contact direct avec votre peau.

Capacités de purification notables :

Diffusion d’un flux continu d’air purifié sans contact direct avec le visage

Capture les virus et 99% des particules ultrafines

Autonomie exceptionnelle de la batterie

Grâce à une batterie de haute capacité, le Dyson Smart Headset vous offre jusqu’à 50 heures d’autonomie en mode audio seul et 4 heures en mode purification de l’air et écoute avec ANC. Selon le débit choisi, l’autonomie varie entre 4 heures en faible débit, 2,5 heures en débit moyen, et 1,5 heure en haut débit.

Application mobile MyDyson™

Avec l’application MyDyson™, vous pouvez surveiller la qualité de l’air, ajuster les paramètres d’égalisation, vérifier le statut de la batterie et la durée de vie des filtres, le tout à partir de votre smartphone.

Confort inégalé

Conçu avec des oreillettes rembourrées et recouvertes de microsuède, ce casque assure une isolation sonore optimale et un confort d’écoute inégalé. L’arceau et la visière sans contact sont réglables pour un confort personnalisé, et la visière magnétique peut être facilement détachée pour le nettoyage ou pour passer en mode audio seulement.

Points forts :

Audio de haute qualité avec réduction de bruit active

Technologie de purification d’air

Autonomie de batterie exceptionnelle

Confort et ajustement personnalisés

Application mobile pour un contrôle total

Points faibles :

Autonomie limitée en mode purification de l’air

Visière peut être encombrante pour certains utilisateurs

Caractéristiques techniques Détails Distorsion sonore Ultra-faible Nombre de microphones 8 pour la réduction de bruit, 2 pour la téléphonie Filtres d’air Electrostatiques et à charbon actif Autonomie de la batterie Jusqu’à 50 heures en mode audio, 4 heures avec purification d’air

Bilan

Le Dyson Smart Headset est bien plus qu’un simple casque audio. C’est une véritable innovation qui fusionne la technologie audio de haute qualité avec une solution de purification de l’air portable. Il est parfait pour ceux qui apprécient un son de qualité supérieure et veulent respirer un air plus pur, que ce soit dans un environnement urbain pollué ou dans un espace de travail poussiéreux. Petit bémol : son autonomie limitée en mode purification d’air et le design de la visière pourraient ne pas convenir à tous.

Le Dyson Smart Headset est donc un appareil avant-gardiste qui repousse les limites de ce que nous attendons d’un casque audio. Il offre une expérience d’écoute supérieure et contribue à améliorer votre santé en purifiant l’air que vous respirez. Malgré quelques petits inconvénients, ses avantages l’emportent largement, ce qui en fait une bonne option pour qui est prêt à investir dans son bien-être sonore et respiratoire.